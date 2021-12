PIÈCE DE THÉÂTRE : LE PRÉNOM Sarrebourg, 14 janvier 2022, Sarrebourg.

Vincent la quarantaine va devenir père pour la 1ère fois. A l’annonce du prénom choisi pour ce bambin à sa famille et amis, Vincent provoque incompréhension, règlement de compte et révélations de la vie de chacun, un bouleversement total. Enfin ….

Voici comment commence la pièce de théâtre «Le Prénom » de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, proposée par la troupe Les Tréteaux de Sarrebourg, les 14, 15, 21, 22, 28 et 29 janvier 2022, à 20h30, au centre socio-culturel, rue des Berrichons et Nivernais à Sarrebourg. Payant (5€/3€ : scolaire, étudiant et demandeur d’emploi). La durée de la pièce est de 2h environ. Elle est déconseillée au moins de 12 ans. Prévente à Tourisme Sarrebourg Moselle Sud

