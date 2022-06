PIECE DE THEATRE – LE PREMIER MAIRE DE VELLE Velle-sur-Moselle Velle-sur-Moselle Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Velle-sur-Moselle Cette comédie en 9 actes propose une vraisemblance historique de la constitution de la commune de Velle-sur-Moselle en 1066. Mise en scène et scénographie par Jean-Valéry Artaux. Texte de Alain Réveillé. Restauration possible sur place. +33 3 83 26 60 62 Mairie de Velle-sur-Moselle

