Martillac Gironde Les vendredis de la science à Martillac vous propose le vendredi 1er avril à 20h00 une représentation grand public de la compagnie Nukku Matti intitulées “Le Particuloscope” (https://www.cienukkumatti.fr/particuloscope/).

Cette pièce de théâtre a surtout été imaginée pour les enfants ! (les enfants pourront amener leurs parents !). Puis à la fin de la représentation, une chercheuse du LP2IB viendra sur scène pour répondre à toutes vos questions sur les particules, la matière, les atomes, les neutrons, les protons, les électrons, les neutrinos, les quarks up, les quarks down…. l’infiniment petit !

