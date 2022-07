Pièce de théâtre : « Le mental de la Reine » Saint-Ferme, 17 septembre 2022, Saint-Ferme.

Pièce de théâtre : « Le mental de la Reine »

Saint-Ferme Gironde

2022-09-17 20:30:00 – 2022-09-17

Saint-Ferme

Gironde

6 EUR La compagnie Le Cil du Loup vous propose une représentation de la pièce « Le Mental de la Reine », une œuvre mise en scène par Bruno Cadillon et écrite par Victor Haïm (Molière 2003 du meilleur auteur francophone vivant et Grand Prix du Théâtre de l’Académie) .

La pièce : la reine Aurore est heureuse, toujours heureuse. Que des pierres soient envoyées contre les fenêtres du palais, que l’orage social et populaire gronde, rien ne va aussi bien que dans l’exercice du pouvoir. Avec « Le Mental de la Reine », l’auteur crée un univers singulier où se mélangent l’étrange et l’ironie, la poésie et le cocasse formant ainsi l’angle idéal pour une charge en règle envers les gens de pouvoir et ceux qui en rêvent.

La compagnie Le Cil du Loup vous propose une représentation de la pièce « Le Mental de la Reine », une œuvre mise en scène par Bruno Cadillon et écrite par Victor Haïm (Molière 2003 du meilleur auteur francophone vivant et Grand Prix du Théâtre de l’Académie) .

La pièce : la reine Aurore est heureuse, toujours heureuse. Que des pierres soient envoyées contre les fenêtres du palais, que l’orage social et populaire gronde, rien ne va aussi bien que dans l’exercice du pouvoir. Avec « Le Mental de la Reine », l’auteur crée un univers singulier où se mélangent l’étrange et l’ironie, la poésie et le cocasse formant ainsi l’angle idéal pour une charge en règle envers les gens de pouvoir et ceux qui en rêvent.

+33 6 73 69 31 76

La compagnie Le Cil du Loup vous propose une représentation de la pièce « Le Mental de la Reine », une œuvre mise en scène par Bruno Cadillon et écrite par Victor Haïm (Molière 2003 du meilleur auteur francophone vivant et Grand Prix du Théâtre de l’Académie) .

La pièce : la reine Aurore est heureuse, toujours heureuse. Que des pierres soient envoyées contre les fenêtres du palais, que l’orage social et populaire gronde, rien ne va aussi bien que dans l’exercice du pouvoir. Avec « Le Mental de la Reine », l’auteur crée un univers singulier où se mélangent l’étrange et l’ironie, la poésie et le cocasse formant ainsi l’angle idéal pour une charge en règle envers les gens de pouvoir et ceux qui en rêvent.

Gironde Tourisme

Saint-Ferme

dernière mise à jour : 2022-07-03 par