PIÈCE DE THÉÂTRE « LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE » Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE » Contrexéville, 16 décembre 2022, Contrexéville. PIÈCE DE THÉÂTRE « LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE »

Théâtre du Casino Contrexéville Vosges

2022-12-16 – 2022-12-16 Contrexéville

Vosges Comment sauver sa jeune fiancée d’un mariage arrangé ? En gagnant du temps : lui demander de feindre la maladie et trouver un médecin complice qui l’enverrait à la campagne. Sganarelle, ce lourdaud de valet, fera l’affaire…

Avec ses personnages masqués, dans la pure tradition de la commedia dell’arte, cette pièce vous entraine dans un tourbillon de quiproquos et de situations follement drôles! Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Autres Lieu Contrexéville Adresse Théâtre du Casino Contrexéville Vosges Ville Contrexéville lieuville Contrexéville Departement Vosges

Contrexéville Contrexéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE » Contrexéville 2022-12-16 was last modified: by PIÈCE DE THÉÂTRE « LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE » Contrexéville Contrexéville 16 décembre 2022 Contrexéville Théâtre du Casino Contrexéville Vosges Vosges

Contrexéville Vosges