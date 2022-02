Pièce de théâtre “Le Médecin malgré lui” Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Le Théâtre en Partance présente “Le Médecin malgré lui” de Molière.

+33 6 08 05 42 02

