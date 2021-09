Marcilly-sur-Eure Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit Eure, Marcilly-sur-Eure Pièce de théatre : le malade imaginaire Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit Marcilly-sur-Eure Catégories d’évènement: Eure

Théatre par le théatre de la grange samedi 18 sept à 20h Visite guidée de l’église Notre-Dame du breuil-Benoit du XIIe siècle

Théatre 12€/5€/gratuit <8 ans, visites 5€ Pièce de théâtre : le malade imaginaire par l'atelier de la Grange Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit Lieu dit Le Breuil-Benoît, 27810 Marcilly-sur-Eure Marcilly-sur-Eure Eure

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

