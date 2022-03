Pièce de théâtre “Le Frichti de Fatou” Carsac-Aillac, 29 avril 2022, Carsac-Aillac.

Pièce de théâtre “Le Frichti de Fatou” Carsac-Aillac

2022-04-29 – 2022-04-29

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac

Cie "Tombés du ciel"

Depuis son bled en Algérie jusqu’à Paris, entre la tradition et les combats du planning familial, Fatou raconte sa vie, de son enfance à l’âge adulte autour de la question qui l’intrigue: « Comment on fait les en- fants ? ».

Élevée pour être une parfaite ménagère, Fatou cherche sa réponse sous forme d’une recette dont les ingrédients se

trouvent être toutes les situations de sa vie. Comment construire une identité quand les ingrédients de nos vies proviennent de différentes cultures ?…

Un hymne à l’émancipation de la femme, à la connaissance et à la tolérance, plein de saveurs.

+33 5 53 29 87 27

Carsac-Aillac

