Pièce de théâtre « Le Facteur » Geaune Landes

Cette comédie écrite et mise en scène par Etienne Fraday mêle à la perfection humour et drame. Les musiques de la pièce sont composées par César Pigeart de Gurbert, jeune compositeur du conservatoire de Bordeaux. Venez découvrir cette pièce originale et sensible ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Salle des fêtes

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine reservations.dryadalis@gmail.com

