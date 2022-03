Pièce de théâtre : Le démon de midi Pineuilh, 2 avril 2022, Pineuilh.

Pièce de théâtre : Le démon de midi Salle des fêtes de Pineuilh 67 avenue Jean-Raymond Guyon Pineuilh

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 22:00:00 Salle des fêtes de Pineuilh 67 avenue Jean-Raymond Guyon

Pineuilh Gironde Pineuilh

Scénario de la pièce :

Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter son épouse usagée, pour aller cavaler dans des pâturages plus verts. On quitte rarement une femme de quarante ans pour une de quatre vingt, ou alors très riche. Comme on disait dans nos campagnes en ces temps lointains où les vaches mangeaient encore de l’herbe, “changement d’herbage réjouit les veaux”.

Dans son spectacle adapté de la bande dessinée de Florence Cestac, Michèle Bernier décortique au scalpel ce sujet d’intérêt général, des premiers symptômes à l’explosion finale, en passant par les affres de la déprime intégrale “robe de chambre-chaussettes-canapé”.

“Toi, tu es la femme de ma vie. Elle, c’est autre chose, c’est une fée”, dit le héros avec la candeur touchante du mâle en route pour l’aventure. Le héros s’étant donc tiré avec la fée, l’héroïne se pose des questions rétroactives sur son atti

+33 5 57 46 03 07

Mairie de Pineuilh

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT du Pays Foyen