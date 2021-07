Pièce de théâtre « L’appartement » de Céline Larney Créon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Créon.

Pièce de théâtre « L’appartement » de Céline Larney 2021-07-03 – 2021-07-03

Créon Gironde

Pièce de théâtre de la troupe Créonnaise « Les grains de Sel », qui vous jouerons « l’appartement » une pièce plein d’humour

Xavier et Anne Sophie vont acheter leur nouvelle maison. Ils ont trouvé leur acheteuse Claude-Marie. Le soucis c’est qu’il faut qu’elle trouve à se loger le temps que les travaux se terminent. La seule solution trouvée par le couple c’est de la loger en douce chez la maman de Xavier. Tout était bien calé mais le soucis c’est qu’ils décident de ne pas en parler et de loger en douce Claude-Marie dans le grand appartement …

Et commence alors un chassé croisé …

Réservation conseillée

Grains de Sel

