Moselle Niderhoff 7 EUR L’association No Stress Event de Niderhoff invite le Tabouret à présenter son spectacle du moment, l’affaire du Tannensaft, dans la salle des fêtes communale entièrement rénovée. L’histoire : Clovis Parker, ancien agent des Renseignements Généreux, coule une paisible retraite dans son pavillon, épaulé par sa gouvernante Elvie Sakuti ; un jour, il reçoit un appel du Ministère des Affaires Etrangères, Madame le Ministre souhaite le voir, il y a du grabuge au Gluckenstein, petite principauté tyrolienne, dont le Prince est un ami de la France il faut reprendre du service et ça ne va pas être facile car on lui adjoint sa belle-soeur Hortense avec laquelle les realtions sont plutôt tendues… Le Tabouret vous emmène dans une comédie policière enlevée et un peu déjantée aussi, mais surtout très drôle, au dépaysement garanti…. +33 6 04 45 38 48 Niderhoff

