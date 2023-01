PIÈCE DE THÉÂTRE : L’AFFAIRE DU TANNENSAFT Lorquin, 28 janvier 2023, Lorquin TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Lorquin.

PIÈCE DE THÉÂTRE : L’AFFAIRE DU TANNENSAFT

rue du Général Leclerc – salle des fêtes Lorquin Moselle

2023-01-28 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-28 22:30:00 22:30:00

6 EUR

Clovis Parker, le plus grand détective coule une paisible retraite en compagnie de sa gouvernante. Un jour il recoit un appel téléphonique du ministère des Affaires étrangères. Madame le Ministre veut le voir le plus rapidement possible. Il s’agit d’une affaire d’État.

La Principauté possède une boisson nationale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, boisson appelée le Tannensaft. Or, il se trouve qu’un Tannensalft de contrebande circule dans la grande distribution depuis peu. Il faut savoir qui fabrique cette copie et surtout il faut arrêter la fabrication. Clovis va donc partir en mission dans cette principauté du Tyrol en compagnie de sa gouvernante, de sa belle-sœur Hortense et de Madame le Ministre. Le voyage ne va pas être de tout repos.

La réservation se fait par téléphone ou en mairie de Lorquin. Cette manifestation est proposée par l’Interassociation.

+33 3 87 24 80 08

