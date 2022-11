Pièce de théâtre « La rue des autres » Saint-Pierre-d’Irube, 8 décembre 2022, Saint-Pierre-d'Irube.

Pièce de théâtre « La rue des autres »

Salle La Perle, 29, avenue de la Basse-Navarre, Saint-Pierre-d'Irube, Pyrénées-Atlantiques

2022-12-08 20:00:00 – 2022-12-08 21:00:00

Salle La Perle 29, avenue de la Basse-Navarre

Saint-Pierre-d’Irube

Pyrnes-Atlantiques

Saint-Pierre-d’Irube

15 15 EUR La compagnie Jour de Fête propose un conte de Noël plein de délicatesse et de profondeur. Une rue, une boîte à livres, un homme et une femme convoitent le même ouvrage sans bien savoir pourquoi. Celui-ci ne résiste pas à la guerre qui éclate entre eux. Vient alors le temps de la réparation où chacun comprend qu’il aura besoin de l’autre pour recoller les morceaux, et enfin connaitre, et raconter l’histoire que renfermait ce livre. Cette histoire est celle d’une rencontre, avec l’autre, avec soi, avec le mystère et la tolérance.

Billetterie aux heures d’ouverture de la mairie, ou sur place dés 19h.

+33 5 59 44 15 27

Jour de fête

