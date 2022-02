PIÈCE DE THÉÂTRE LA RACLETTE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

PIÈCE DE THÉÂTRE LA RACLETTE Cattenom, 27 février 2022, Cattenom. Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux

2022-02-27 17:00:00

Cattenom Moselle Cattenom 12 EUR La médiathèque de Cattenom vous propose une pièce de théâtre avec la comédie La Raclette. L’histoire : On a tous nos emmerdes et nos prises de tête. Alors quand on nous propose une raclette, qui troque les odeurs de fromage par des rires, il faudrait être bête pour refuser. Car, non, il n’y a pas que les one man/woman pour rire. Les pièces de théâtre aussi peuvent réussir à nous faire délaisser la télé sans regret. Réservation par téléphone ou directement sur le site de la médiathèque. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/boutique/Th%C3%A9%C3%A2tre-la-raclette-le-27-F%C3%A9vrier-%C3%A0-17h00-p440048013?fbclid=IwAR0y0V5XbyGUj4An19whHuUZd-2R_k5lfW4NN2HyJPRF-SBtUT2ijJxXMcA ECVH

