Pièce de théâtre – “La nuit se lève” par la Cie. Les petits détails Niort, 13 avril 2022, Niort.

Pièce de théâtre – “La nuit se lève” par la Cie. Les petits détails Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

2022-04-13 20:30:00 – 2022-04-15 Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres

10 EUR La compagnie « Les petits détails » est une petite troupe constituée de professeurs du lycée Saint-André.

Cette troupe a été fondée il y a une douzaine d’années et se produit chaque année accompagnée par le metteur en scène Joël Picard depuis sa création. La pièce est une comédie.

Synopsis de la pièce :

La nuit se lève (extraits de veillée funèbre de Guy Foissy, de la mastication des morts de Patrick Kermann et de brèves de comptoir (1/2/3) de Jm Gourio).

Il est minuit, nous sommes dans un cimetière de fiction… le cimetière se réveille et c’est la fête annuelle des morts…. On organise une les retrouvailles tout en commentant l’arrivée d’un nouvel arrivant …

La compagnie « Les petits détails » est une petite troupe constituée de professeurs du lycée Saint-André.

Cette troupe a été fondée il y a une douzaine d’années et se produit chaque année accompagnée par le metteur en scène Joël Picard depuis sa création. La pièce est une comédie.

Synopsis de la pièce :

La nuit se lève (extraits de veillée funèbre de Guy Foissy, de la mastication des morts de Patrick Kermann et de brèves de comptoir (1/2/3) de Jm Gourio).

Il est minuit, nous sommes dans un cimetière de fiction… le cimetière se réveille et c’est la fête annuelle des morts…. On organise une les retrouvailles tout en commentant l’arrivée d’un nouvel arrivant …

+33 6 82 89 10 57

La compagnie « Les petits détails » est une petite troupe constituée de professeurs du lycée Saint-André.

Cette troupe a été fondée il y a une douzaine d’années et se produit chaque année accompagnée par le metteur en scène Joël Picard depuis sa création. La pièce est une comédie.

Synopsis de la pièce :

La nuit se lève (extraits de veillée funèbre de Guy Foissy, de la mastication des morts de Patrick Kermann et de brèves de comptoir (1/2/3) de Jm Gourio).

Il est minuit, nous sommes dans un cimetière de fiction… le cimetière se réveille et c’est la fête annuelle des morts…. On organise une les retrouvailles tout en commentant l’arrivée d’un nouvel arrivant …

La compagnie “Les petits détails”

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

dernière mise à jour : 2022-03-21 par