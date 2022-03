Pièce de théâtre: “La fille qui venait d’un pays disparu” de Saskia Hellmund Guingamp, 5 mars 2022, Guingamp.

Pièce de théâtre: “La fille qui venait d’un pays disparu” de Saskia Hellmund Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2022-03-05 – 2022-03-05 Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor

Pièce de théâtre pour une Allemande de l’Est. Saskia Hellmund est née en RDA. Elle a 15 ans quand le Mur de Berlin tombe, 16 ans quand son pays est rayé de la géographie. Le monde de son enfance est englouti à tout jamais. Seule sur scène, Saskia dit son désarroi, la brutalité du changement et la découverte d’un nouveau monde dans un langage concis et poétique. Des objets d’origine et une bande-son originale emportent le spectateur dans son “pays disparu” où la petite histoire côtoie la grande. Son texte parle de liberté, de justice et de solidarité.

mediatheque@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/

