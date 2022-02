Pièce de Théâtre “La critique est aisée Lycée St Sanislas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pièce de Théâtre “La critique est aisée Lycée St Sanislas, 11 mars 2022, Nantes. Pièce de Théâtre “La critique est aisée

Lycée St Sanislas, le vendredi 11 mars à 20:30

Une troupe de théâtre procède aux derniers préparatifs avant la « Première». Survient la directrice du théâtre très en colère : les critiques qui ont assisté à la Générale sont tous unanimes : la distribution a été faite en dépit du bon sens. Il va falloir remédier à cela ! Oui, mais on lève le rideau dans quelques minutes …

10€ ou 5€ pour les étudiants, chercheurs d’emploi, lycééns carte blanche

Venez vous détendre, passer une bonne soirée avec leur théâtre toujours joyeux et plein de surprises. Lycée St Sanislas 56 rue Paul Bellamy 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:00:00

