La Réole Gironde La Réole La Troupe des Ateliers d’Amélie repart en tournée théâtrale en Gironde pour la 4ème année consécutive. Retrouvez Jeanne la nouvelle pièce de la Troupe : la relecture pétillante de l’histoire de celle qui sauva la France !

