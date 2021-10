Pièce de théâtre : “J’aime beaucoup ce que vous faites” Cléder, 13 novembre 2021, Cléder.

Pièce de théâtre : “J’aime beaucoup ce que vous faites” 2021-11-13 – 2021-11-14 Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle

Cléder Finistère Cléder

Présenté par la compagnie Bon jours ensemble, de Carole Greep.

Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour aller rendre visite à leurs amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne. Sur la route, Pierre et Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end. Les critiques fusent et le ton est acerbe. Petit détail important : leur portable mal verrouillé, est entré en communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui s’apprêtent à les accueillir…

Cette pièce, jouée depuis 10 ans à Paris est hilarante. La situation de départ, qui pourrait nous arrivée à tous, nous rappelle ces dîners auxquels nous allons à reculons et pour lesquels nous ne sommes pas toujours très tendres avec les hôtes. Vérifiez bien vos téléphones avant de dire du mal de quelqu’un!

Tarif : 8€, Gratuits pour les – de 12 ans. Samedi 13 à 20h30 et dimanche 14 à 15h.

+33 2 98 69 32 95

Présenté par la compagnie Bon jours ensemble, de Carole Greep.

Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour aller rendre visite à leurs amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne. Sur la route, Pierre et Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end. Les critiques fusent et le ton est acerbe. Petit détail important : leur portable mal verrouillé, est entré en communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui s’apprêtent à les accueillir…

Cette pièce, jouée depuis 10 ans à Paris est hilarante. La situation de départ, qui pourrait nous arrivée à tous, nous rappelle ces dîners auxquels nous allons à reculons et pour lesquels nous ne sommes pas toujours très tendres avec les hôtes. Vérifiez bien vos téléphones avant de dire du mal de quelqu’un!

Tarif : 8€, Gratuits pour les – de 12 ans. Samedi 13 à 20h30 et dimanche 14 à 15h.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par