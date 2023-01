Pièce de théâtre : HOME Vesoul, 21 février 2023, Vesoul Vesoul.

2023-02-21 – 2023-02-21

Home c’est le nom de l’Ehpad en Belgique. L’auteure et metteuse en scène, Magrit Coulon est franco-allemande, formée à la mise en scène à Bruxelles.

Home est sa première œuvre, sa première réalisation scénique. Son succès fut tel qu’elle dut envisager, poussée par le public et les professionnels du spectacle d’en faire une tournée.

Tout se passe dans la salle commune d’une maison de retraite où les résidents se retrouvent seuls à plusieurs. Décor impersonnel réduit à sa plus simple expression, il y a même, comble de cynisme, une horloge murale pour ne pas oublier l’immobilité du temps qui s’obstine à passer.

Trois résidents survivent là, ils ne diront rien. De jeunes comédiens, en une sorte de playback, leur prêtent leur voix. Ils accompagnent les corps qui se livrent à une chorégraphie arthrosique et parcourent leur espace au rythme que leur âge permet.

Coulon a désiré que l’enveloppe charnelle avec ses limites, n’influe aucunement sur l’expression de la pensée. C’est pourquoi cette dernière est dissociée du corporel et possède une vivacité que les corps ont perdue.

Plongée dans le troisième et dernier âge, cette pièce nous laisse d’indélébiles séquelles.

Original, esthétique et émouvant, ce spectacle se doit d’être vu par tout adulte sensible et amateur d’un théâtre qui s’adresse avant tout au cœur.

