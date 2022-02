Pièce de théâtre « Hi ni eo Molière / Molière par elle-même », par Nolwenn Korbell Plateau des Quatre Vents, 20 mars 2022, Lorient.

Plateau des Quatre Vents, le dimanche 20 mars à 15:30

Une dame fraîche, pimpante et respectable entre dans la salle et s’apprête à disserter sur l’auteur classique le plus populaire de France : Jean-Baptiste Poquelin dit Molière… Cela débute avec sérieux et élégance et puis la dame se trouble, se lève, danse et gesticule, sa voix change comme si quelqu’un d’autre l’habitait… et cet homme qui parle par sa bouche maîtrise le sujet mieux qu’elle, il sait tout sur Molière… Et un curieux combat s’engage entre la dame et cet « autre »…

10 € ; gratuit (-18ans, étudiants, personnes sans emploi, personne à mobilité réduite)

Dans le cadre des Deizioù et du Mois du Breton, Emglev Bro an Oriant vous invite à la pièce de théâtre jouée par Nolwenn Korbell !

Plateau des Quatre Vents 2 rue Professeur Maze, 56100 Lorient



