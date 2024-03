Pièce de théâtre « Hi ‘ni eo Molière / Molière par elle-même », par Nolwenn Korbell Bibliothèque de Tourc’h Tourch, vendredi 15 mars 2024.

Pièce de théâtre « Hi ‘ni eo Molière / Molière par elle-même », par Nolwenn Korbell Pièce de théâtre « Hi ‘ni eo Molière / Molière par elle-même », par Nolwenn Korbell. Vendredi 15 mars, 19h00 Bibliothèque de Tourc’h 10 € / 8 €

Une dame fraîche, pimpante et respectable entre dans la salle et s’apprête à disserter sur l’auteur classique le plus populaire de France : Jean-Baptiste Poquelin dit Molière… Cela débute avec sérieux et élégance et puis la dame se trouble, se lève, danse et gesticule, sa voix change comme si quelqu’un d’autre l’habitait… et cet homme qui parle par sa bouche maîtrise le sujet mieux qu’elle, il sait tout sur Molière… Et un curieux combat s’engage entre la dame et cet « autre »…

Bibliothèque de Tourc’h 3 place Guillaume Guéguen, 29140 Tourc’h Tourch 29140 Kerhoantic Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tudbrokonk@gmail.com »}]

