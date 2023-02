Pièce de théâtre “Héroïnes”, 26 avril 2023, Château-Chinon (Ville) .

Pièce de théâtre “Héroïnes”

Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) Nievre

2023-04-26 20:00:00 – 2023-04-26

Château-Chinon (Ville)

Nievre

Par la Compagnie “On t’a vu sur la pointe”.

Un voyage du XXème siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes passées et présentes, sur la base de témoignages recueillis auprès d’agricultrices. Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXème siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des agricultrices des réponses à ses questions. Par le truchement d’une nappe blanche transmise de mère en fille, Cécile découvre la vie des agricultrices de sa famille. Né des rencontres entre la compagnie et les résidents de l’EHPAD de Guémené-Penfao, de témoignages recueillis auprès d’agricultrices à la retraite et en activité travaillant dans l’élevage pour la production laitière, et de deux récits de vie édités (La Nappe blanche de Françoise Legendre, et La Masure de ma mère de Jeanine Ogor et Jean Rohou), Héroïnes interroge la place de la femme dans le secteur agricole, en cette période de crise. Parfois discrète et bien souvent masquée, son rôle essentiel est rarement reconnu malgré un siècle de transformations de notre monde agricole. Entre théâtre, manipulation de photos et sculptures de papier, Anne-Cécile Richard et Antoine Malfettes signent un seul en scène touchant et sincère.

Durée 55 minutes, à partir de 12 ans.

Sur réservation.

https://maisonculture.fr/spectacle/heroines2

Château-Chinon (Ville)

