PIÈCE DE THÉÂTRE « GAINAGE » Vendémian

Vendémian

PIÈCE DE THÉÂTRE « GAINAGE » Vendémian, 29 juillet 2022, Vendémian. PIÈCE DE THÉÂTRE « GAINAGE »

1 Avenue du Tambourin Vendémian Hérault

2022-07-29 – 2022-07-29 Vendémian

Le théâtre populaire vallée de l'Hérault est heureux de vous retrouver pour cette pièce de théâtre: des femmes parlent de du corps des femmes : malaises, culpabilités, préjugés. elles se réunissent pour écrire un livre sur le corps des femmes, comme leur ainées des 70's, Sans tabou, culotté et avec humour.

1 Avenue du Tambourin Vendémian Hérault
2022-07-29

