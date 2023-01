Pièce de théâtre « Folle nuit des toiles » par la Compagnie d’Art scène Saint-M’Hervé Saint-M'Hervé Saint-M'Hervé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-M’Hervé La Compagnie d’Art Scène a le plaisir de vous interpréter la pièce de Théâtre « Folle nuit des toiles », une comédie de Serge TRAVERS.

Rendez-vous à la salle polyvalente sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine pour ces représentations théâtrales. Une comédie mystérieuse et pleine d’humour, c’est un spectacle à ne pas rater. Ne tardez plus, réservez vos places dès à présent ! Un joyeux moment vous attend ! +33 2 99 00 75 32 https://www.cieartscene.fr/ Salle Polyvalente 2C Rue Florence Arthaud Saint-M’Hervé

