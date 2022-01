Pièce de théâtre « Fallait pas les agacer » Théâtre du Pallet, 19 février 2022, Le Pallet.

Pièce de théâtre « Fallait pas les agacer »

du samedi 19 février au dimanche 6 mars à Théâtre du Pallet

[http://www.theatrelepallet.fr](http://www.theatrelepallet.fr) Agnès et Raymond sont de paisibles retraités qui vont se retrouver en justiciers masqués pour défendre leur territoire. Vont-ils être démasqués par Jean-Baptiste, gendarme au flair particulier ? Qu’arrive-t-il à Sophie, la fille de Louise ? Et que vient faire un directeur de grande surface dans cette histoire ? Mais une chose est sûre : « Fallait pas les agacer ! ». Plusieurs façons de réserver : Sur le nouveau site www.theatrelepallet.fr Par téléphone au 02 40 80 49 45 (ne pas laisser de message sur le répondeur) : lundi – jeudi de 18h00 à 20h00, vendredi de 17h00 à 19h00, et 1 heure avant chaque représentation. Sans réservation, c’est possible ! Appelez le 02 40 80 49 45 une heure avant la séance et nous vous renseignerons sur la disponibilité des places ou présentez-vous à la billetterie 45 mn avant le début de la représentation choisie.

Pass et masque obligatoire.

Les réservations pour la pièce de théâtre « Fallait pas les agacer » par la troupe du Pallet, sont ouvertes.

Théâtre du Pallet 5 rue Saint-Etienne, Le Pallet Le Pallet Loire-Atlantique



