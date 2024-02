Pièce de théâtre « Evasion garantie »à Saint Martin de Bernegoue Foyer rurale Saint-Martin-de-Bernegoue, samedi 23 mars 2024.

Des séances théâtrales sont annoncées les samedis 9, 16, et 23 Mars, et dimanches 17 et 22 Mars.

Avec une comédie » Evasion garantie ».

Des intermittents du spectacle se présentent à un casting pour un western.

Sur réservation au 06 64 31 64 81 .

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Foyer rurale 352-400 Rte de Brûlain

Saint-Martin-de-Bernegoue 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

