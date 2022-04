Pièce de théâtre «Et maintenant» d’Eirin Forsberg et Gilles La Carbona Espace PIERRE LEYDER Le Thillay Catégories d’évènement: Le Thillay

Pièce de théâtre «Et maintenant» d’Eirin Forsberg et Gilles La Carbona Espace PIERRE LEYDER, 16 avril 2022, Le Thillay. Pièce de théâtre «Et maintenant» d’Eirin Forsberg et Gilles La Carbona

Espace PIERRE LEYDER, le samedi 16 avril à 20:30

Une mère célibataire avec une enfant rencontre un homme qui tombe éperdument amoureux d’elle. Ils se marient. Dix ans plus tard, elle dépose plainte pour violences conjugales. Cette histoire commence à l’instant où elle s’échappe du domicile conjugal. Au travers des flash-back, l’urgente nécessité de renaître, de se redresser. Elle doit alors faire face au miroir des souvenirs douloureux, affronter et surmonter ses doutes, ses peurs, ses faiblesses, ses hontes, sa culpabilité, son manque d’estime de soi… et le quotidien. « Et maintenant…? » Commence là où le drame prend fin.

Tarif : 15€ | Réduit : 10€

Avec Eirin Forsberg Mise en scène Philippe Sollier Ecrit par Eirin forsberg & Gilles La Carbona Création lumière Philippe Sollier Tarif : 15€ | Réduit : 10€ Espace PIERRE LEYDER Place du 8 mai 1945 95500 LE THILLAY Le Thillay Val-d’Oise

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T23:30:00

