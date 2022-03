Pièce de Théâtre : Espèces menacées Herrlisheim-près-Colmar, 4 mars 2022, Herrlisheim-près-Colmar.

Pièce de Théâtre : Espèces menacées Herrlisheim-près-Colmar

2022-03-04 – 2022-03-05

Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin Herrlisheim-près-Colmar

Par la Compagnie du Court Circuit :

Yvon est comptable et mène une vie paisible. Par mégarde, il échange sa mallette contre celle d’un inconnu dans le RER… Là où se trouvaient ses gants et son sandwich, il y a désormais des millions. Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le 1er vol pour Buenos Aires. Mais c’était sans compter les obstacles que lui dressent son entourage et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû.

réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/especes-menacees

+33 3 89 49 39 20

Par la Compagnie du Court Circuit :

Yvon est comptable et mène une vie paisible. Par mégarde, il échange sa mallette contre celle d’un inconnu dans le RER… Là où se trouvaient ses gants et son sandwich, il y a désormais des millions. Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le 1er vol pour Buenos Aires. Mais c’était sans compter les obstacles que lui dressent son entourage et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû.

Herrlisheim-près-Colmar

dernière mise à jour : 2022-02-09 par