Pièce de théâtre « En plein dedans » Saint-Palais, 20 novembre 2022, Saint-Palais.

Pièce de théâtre « En plein dedans »

Rue Jean Urruty Saint-Palais Pyrnes-Atlantiques

2022-11-20 18:30:00 – 2022-11-20

8 8 EUR Par les Ateliers Adulte de Théâtre et sens – Pièce de Anny Lescalier – Mise en scène Sandrine Poujol – En partenariat avec l’association Goxoki.

« Nous y sommes! Mais où d’ailleurs? En plein dedans! ou plutôt, à l’intérieur de la tête de Barbara… Un conflit interne se prépare à l’approche d’un évènement de taille: L’amour se présente ! Les responsables des différents services internes, ne sont évidemment pas d’accord sur les conduites de gestion! Et pour cause! Coeur et tête ne fonctionnent pas vraiment pareil…. Trouveront ils le chemin d’alliance vers un futur plein d’espoir pour Barbara? L’aventure intérieure c’est avec vous! »

Cinéma Saint-louis

