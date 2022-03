Pièce de théâtre en patois Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire

Pièce de théâtre en patois Chamalières-sur-Loire, 3 avril 2022, Chamalières-sur-Loire. Pièce de théâtre en patois Salle polyvalente Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire

2022-04-03 – 2022-04-03 Salle polyvalente Place de la Mairie

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire EUR 8 8 Le groupe folklorique d’Yssingeaux “Les esclops des cinq Jalhs” présente une pièce de théâtre en patois “S’encanalhar”. Salle polyvalente Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Chamalières-sur-Loire Adresse Salle polyvalente Place de la Mairie Ville Chamalières-sur-Loire lieuville Salle polyvalente Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire Departement Haute-Loire

Pièce de théâtre en patois Chamalières-sur-Loire 2022-04-03 was last modified: by Pièce de théâtre en patois Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire 3 avril 2022 Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire