Pièce de théâtre en langue basque – jeune public « Besteen kalea » par la compagnie Jour de fête Saint-Jean-de-Luz, 21 novembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Pièce de théâtre en langue basque – jeune public « Besteen kalea » par la compagnie Jour de fête Saint-Jean-de-Luz

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Quelque part en hiver, la veille de Noël sur un banc public, une rencontre entre deux mondes. Son monde à lui c’est la rue, il y vit, y chante, il y joue de l’accordéon et parfois même quelques tours de magie. On l’appelle l’homme-orchestre ou le « Grand Frankie » en hommage à Frank Sinatra. Les mots, il s’en méfie et il n’en connaît pas des masses. Son monde à elle c’est la bibliothèque où elle travaille, elle y conte des histoires aux enfants en chantant ou en dansant. On l’appelle Margueritte (avec deux t) comme Marguerite Yourcenar la célèbre écrivaine. Les mots pour elle ça se partage, elle aime les lire, les dire et les entendre, elle en connait des tas….

Quelque part en hiver, la veille de Noël sur un banc public, une rencontre entre deux mondes. Son monde à lui c’est la rue, il y vit, y chante, il y joue de l’accordéon et parfois même quelques tours de magie. On l’appelle l’homme-orchestre ou le « Grand Frankie » en hommage à Frank Sinatra. Les mots, il s’en méfie et il n’en connaît pas des masses. Son monde à elle c’est la bibliothèque où elle travaille, elle y conte des histoires aux enfants en chantant ou en dansant. On l’appelle Margueritte (avec deux t) comme Marguerite Yourcenar la célèbre écrivaine. Les mots pour elle ça se partage, elle aime les lire, les dire et les entendre, elle en connait des tas….

+33 5 40 39 60 88

Quelque part en hiver, la veille de Noël sur un banc public, une rencontre entre deux mondes. Son monde à lui c’est la rue, il y vit, y chante, il y joue de l’accordéon et parfois même quelques tours de magie. On l’appelle l’homme-orchestre ou le « Grand Frankie » en hommage à Frank Sinatra. Les mots, il s’en méfie et il n’en connaît pas des masses. Son monde à elle c’est la bibliothèque où elle travaille, elle y conte des histoires aux enfants en chantant ou en dansant. On l’appelle Margueritte (avec deux t) comme Marguerite Yourcenar la célèbre écrivaine. Les mots pour elle ça se partage, elle aime les lire, les dire et les entendre, elle en connait des tas….

besteen

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2021-11-15 par