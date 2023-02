Pièce de théâtre en direction des plus de 55 ans : “Si on se disait tout” Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pièce de théâtre en direction des plus de 55 ans : "Si on se disait tout" Chapiteau Harriet Baita Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz

2023-02-27 14:30:00

Pyrenees-Atlantiques EUR 0 0 Théâtre participatif proposé par la compagnie “enunseulmot” sur la prévention, le bien-être et le prendre soins de soi.

Réservation au 05 59 80 64 90

Théâtre participatif proposé par la compagnie "enunseulmot" sur la prévention, le bien-être et le prendre soins de soi.

Réservation au 05 59 80 64 90

contact@asept-sudaquitaine.fr

559806490 contact@asept-sudaquitaine.fr +33 5 59 80 64 90 ccas

