Cattenom Cattenom Cattenom, Moselle PIÈCE DE THÉÂTRE EN APESANTEUR Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

PIÈCE DE THÉÂTRE EN APESANTEUR Cattenom, 14 novembre 2021, Cattenom. PIÈCE DE THÉÂTRE EN APESANTEUR 2021-11-14 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-14

Cattenom Moselle Cattenom 12 EUR La médiathèque de Cattenom propose la pièce “En Apesanteur” un huis clos original, à trois personnages, dans un ascenseur, qui tient toutes ses promesses. Préparez-vous pour un voyage EN APENSANTEUR jusqu’à un septième étage qui a des goûts de 7ème ciel amoureux, délirant, déjanté, référentiel et tout azimut, le tout mené tambour-battant par une équipe enthousiaste, passionnée, créative et talentueuse qui fait sourire, rire, émeut et nous fait passer un rudement bon moment de comédie théâtrale.

Sur réservation. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ ECVH dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Ville Cattenom lieuville 49.40752#6.24512