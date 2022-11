Pièce de théâtre – Droit dans mes bottes Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Pièce de théâtre – Droit dans mes bottes Bazas, 18 novembre 2022

1 place de la Cathédrale Salle des conférences Gérard Bonnac Bazas

2022-11-18 19:00:00 – 2022-11-18 22:00:00

Salle des conférences Gérard Bonnac 1 place de la Cathédrale

Bazas

Gironde La pièce …

C’est une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime et familiale qui interroge notre lien à la terre, à nos racines. Un père. Une fille. Deux êtres liés par le sang, par la terre. Deux êtres proches mais que finalement tout oppose. Deux visions du monde. Deux visions du monde paysan. Ce texte est l’impossible conversation entre eux. Leur voisin, Edin, réfugié bosniaque, donc déraciné, tente de les rapprocher. Une pièce de théâtre sur le vivant, qui touche au coeur, aux sens plus qu’à notre tête. La pièce …

C’est une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime et familiale qui interroge notre lien à la terre, à nos racines. Un père. Une fille. Deux êtres liés par le sang, par la terre. Deux êtres proches mais que finalement tout oppose. Deux visions du monde. Deux visions du monde paysan. Ce texte est l’impossible conversation entre eux. Leur voisin, Edin, réfugié bosniaque, donc déraciné, tente de les rapprocher. Une pièce de théâtre sur le vivant, qui touche au coeur, aux sens plus qu’à notre tête. +33 6 81 44 45 26 Salle des conférences Gérard Bonnac 1 place de la Cathédrale Bazas

