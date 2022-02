Pièce de théâtre – Double je – de Béatrice HERSCHTRITT Les Portes du Coglais, 11 mars 2022, Les Portes du Coglais.

Pièce de théâtre – Double je – de Béatrice HERSCHTRITT Centre culturel du Coglais 1 rue Saint Melaine Les Portes du Coglais

2022-03-11 – 2022-03-13 Centre culturel du Coglais 1 rue Saint Melaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais

Venez découvrir la pièce de théâtre «Double je» de Béatrice HERSCHTRITT !

Jérôme est marié à Lola depuis vingt ans. Mais il ne supporte plus les tocs et les troubles hypocondriaques de sa femme !

Ce soir c’est décidé, il la quitte pour rejoindre sa maîtresse. Toutefois, un incident imprévu va bouleverser ses plans… Comment Jérôme va-t-il parvenir à gérer la situation et garder son sang-froid

entre les allées et venues d’un collègue envahissant, et ceux d’une sœur acariâtre et de son époux insipide ? Et qui est vraiment Lola ?

Une comédie désopilante complètement déjantée.

Avec la participation de :

Marc DALIGAULT,………………………JP

Annie GAUDIN, …………….Alexia

Colette MASSE, ………….Martine

Joseph MONTEMBAULT,…. Jérôme

Jérôme PICHON, ………… Arnaud

Virginie ROUME, ……………. Lola

Johnny ROUME, ……………..WZP

Mise en scène de Catherine MICHEL

Equipe technique : Christophe LECRIVAIN et Joseph TREBERT

Un grand merci aux bénévoles.

Avec l’aimable participation de la Mairie de St-Germain-en-Coglès et de Couesnon Marches de Bretagne.

LA TROUPE CENRIDO VOUS REMERCIE POUR VOTRE PRESENCE

ET VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE SOIREE.

——————–

RDV : le vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30 et le dimanche 13 mars à 15h.

Réservation par téléphone auprès de M. Montembault.

Venez découvrir la pièce de théâtre «Double je» de Béatrice HERSCHTRITT !

Jérôme est marié à Lola depuis vingt ans. Mais il ne supporte plus les tocs et les troubles hypocondriaques de sa femme !

Ce soir c’est décidé, il la quitte pour rejoindre sa maîtresse. Toutefois, un incident imprévu va bouleverser ses plans… Comment Jérôme va-t-il parvenir à gérer la situation et garder son sang-froid

entre les allées et venues d’un collègue envahissant, et ceux d’une sœur acariâtre et de son époux insipide ? Et qui est vraiment Lola ?

Une comédie désopilante complètement déjantée.

Avec la participation de :

Marc DALIGAULT,………………………JP

Annie GAUDIN, …………….Alexia

Colette MASSE, ………….Martine

Joseph MONTEMBAULT,…. Jérôme

Jérôme PICHON, ………… Arnaud

Virginie ROUME, ……………. Lola

Johnny ROUME, ……………..WZP

Mise en scène de Catherine MICHEL

Equipe technique : Christophe LECRIVAIN et Joseph TREBERT

Un grand merci aux bénévoles.

Avec l’aimable participation de la Mairie de St-Germain-en-Coglès et de Couesnon Marches de Bretagne.

LA TROUPE CENRIDO VOUS REMERCIE POUR VOTRE PRESENCE

ET VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE SOIREE.

——————–

RDV : le vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30 et le dimanche 13 mars à 15h.

Réservation par téléphone auprès de M. Montembault.

Centre culturel du Coglais 1 rue Saint Melaine Les Portes du Coglais

dernière mise à jour : 2022-01-27 par