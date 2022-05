Pièce de théâtre de prévention sur le harcèlement scolaire Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne

Pièce de théâtre de prévention sur le harcèlement scolaire Lavault-Sainte-Anne, 13 mai 2022, Lavault-Sainte-Anne. Pièce de théâtre de prévention sur le harcèlement scolaire Lavault-Sainte-Anne

2022-05-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-13

Lavault-Sainte-Anne Allier Lavault-Sainte-Anne Pièce de théâtre de prévention sur le harcèlement scolaire, avec la compagnie “attrape sourire”. Suivi d’un débat avec un psychologue. secretariat.csr.lavaultsteanne@gmail.com +33 4 70 08 07 26 Lavault-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2022-04-30 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lavault-Sainte-Anne Autres Lieu Lavault-Sainte-Anne Adresse Ville Lavault-Sainte-Anne lieuville Lavault-Sainte-Anne Departement Allier

Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavault-sainte-anne/

Pièce de théâtre de prévention sur le harcèlement scolaire Lavault-Sainte-Anne 2022-05-13 was last modified: by Pièce de théâtre de prévention sur le harcèlement scolaire Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne 13 mai 2022 Allier Lavault-Sainte-Anne

Lavault-Sainte-Anne Allier