Pièce de théâtre De l’amour et autres démons Café-poème Livraisemblable Douarnenez, dimanche 18 février 2024.

Voici une pièce inspirée du roman de Gabriel Garcia Marquez avec Liana Fulga, comédienne d’origine roumaine.

Mise en scène, adaptation et musique Jean-Claude Camors

Au premier coup de pioche, la pierre se désintégra et une chevelure vivante d’une intense couleur de cuivre déferla hors de la crypte… sur la pierre taillée rongée par le salpêtre ne figurait qu’un simple prénom Sierva Maria de Todos Los Angeles .

Cette histoire réelle ou fictive s’est déroulée au XVIIIème siècle. Celle qui en prend connaissance va nous la faire vivre comme une avocate ou une juge d’instruction, de façon réaliste et contemporaine. Nous sommes entraînés dans un tourbillon, où dates et faits n’ont plus d’importance. Cette instruction devient le miroir de sa propre existence.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 18:00:00

fin : 2024-02-18

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com

