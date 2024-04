Pièce de théâtre « Couple ouvert à deux battants » Salle CAMIADE Tarnos, samedi 20 avril 2024.

Le théâtre en herbe vous propose de venir assister à la pièce Couple ouvert à deux battants .

Un couple a, de longue date, opté pour la liberté sexuelle. Enfin…le mari surtout ! Mais le jour où son épouse, Antonia, entrouvre un battant de son couple pour respirer, elle aussi, l’air de la liberté conjugale, il s’avère que cela n’est pas du goût de son mari… .

Écrite par le couple Dario Fo et Franca Rame au début des années 80, en pleine vague féministe, Couple ouvert à deux battants est, à l’ère #MeToo, toujours autant d’actualité.

La pièce, qui mélange dans la tradition de la comédie sociale à l’italienne drôlerie et émotion, est tout à la fois une satire féroce du patriarcat et une œuvre engagée profondément féministe.

Traduction de l’italien et adaptation (2018) Tony Cecchinato et Nicole Colchat.

RDV à 20h30. Billetterie sur place. 10 10 EUR.

Salle CAMIADE Avenue de Barrère

Tarnos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine mireille.ambrosino@gmail.com

