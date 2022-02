PIECE DE THÉÂTRE – COMÉDIE « TOC TOC » Jarzé Villages, 19 février 2022, Jarzé Villages.

PIECE DE THÉÂTRE – COMÉDIE « TOC TOC » Jarzé 7 rue Louis Touchet Jarzé Villages

2022-02-19 – 2022-02-19 Jarzé 7 rue Louis Touchet

Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages

EUR 10 10 Théâtre – Comédie

Le docteur Stern, le plus grand spécialiste mondial dans le traitement des toc, troubles obsessionnels compulsifs, ne consulte que très rarement en France. Dans sa salle d’attente, les six patients ont attendu plus d’un an pour obtenir un rendez-vous. Mais l’éminent thérapeute n’arrive pas et ils n’en peuvent plus de rester sagement assis.

Ils vont apprendre à se connaitre et même tenter une thérapie de groupe dans une succession de scènes invraisemblables, ponctuées par les incontrôlables tocs des uns et des autres.

Auteur : Laurent Baffie

Compagnie : Rives aux éclats

Déconseillé au très jeune public

Bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer

Une comédie de Laurent Baffie

Jarzé 7 rue Louis Touchet Jarzé Villages

