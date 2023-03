Pièce de théâtre, comédie, pour association « Pleure la joie » Trosly-Breuil Trosly-Breuil Catégories d’Évènement: Oise

Pièce de théâtre, comédie, pour association « Pleure la joie », 11 mars 2023, Trosly-Breuil

Oise Trosly-Breuil 0 0 0 Comédie qui se déroulera à la salle Hosana, place des fêtes à Trosly-Breuil. Tous les bénéfices iront à l’association pleure la joie pour Gaspard 4 ans, atteint d’une myélite transverse qui l’a paralysé. Ces bénéfices permettront de lui apporter du matériel adapté à son handicap. Cette comédie se déroulera le samedi 11 mars 2023, il y aura deux représentation, à 15h et à 20h30. L’entrée est à partir de 8€. 5060laety@gmail.com +33 6 20 71 79 04 pleure la joie

