Théâtre de verdure, parc Jean Decésari, 93600 Rosny-sous-Bois, le dimanche 19 septembre à 16:00

Installez vous confortablement sur les gradins du théâtre de verdure, niché dans l’écrin du parc Jean Decésari à Rosny-sous-Bois. Le service culturel vous propose, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une pièce de Molière intitulée « Les fourberies de Scapin ». Bonne humeur et rires assurés !

Entrée libre

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

