Pièce de théatre « Ci-Gît » Place Saint-Martin, 26 février 2023, Cabanac-et-Villagrains

Pièce de théatre « Ci-Gît »

Foyer de Cabanac (derrière l'église) Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde

2023-02-26 – 2023-02-26

Place Saint-Martin Foyer de Cabanac (derrière l’église)

Cabanac-et-Villagrains

Gironde

Julie l’aime son village et plus particulièrement son cimetière, petit, tout petit et bien caché du regard des passants. Il apparaît au bord du chemin qui mène à la forêt.

Elle passe souvent les visiter, lui et ses habitants, et écoute tout ce qu’ils ont à lui dire. Le souffle du vent, les herbes qui poussent, les pierres qui craquent, tout est propice à la confidence et aux souvenirs.

+33 6 10 89 99 94 Association des jeunes musicos

AJM

Place Saint-Martin Foyer de Cabanac (derrière l’église) Cabanac-et-Villagrains

