Pièce de théâtre : Chaud devant Saint-Saire Saint-Saire Catégories d’évènement: 76270

Saint-Saire

Pièce de théâtre : Chaud devant Saint-Saire, 8 juin 2022, Saint-Saire. Pièce de théâtre : Chaud devant Saint-Saire

2022-06-08 18:00:00 – 2022-06-08

Saint-Saire 76270 Saint-Saire Animation dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Spectacle présenté par la Compagnie Ca S’Peut Pas. Spectacle jeunesse à partir de 8 ans. Rdv à la salle des fêtes. Animation dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Spectacle présenté par la Compagnie Ca S’Peut Pas. Spectacle jeunesse à partir de 8 ans. Rdv à la salle des fêtes. Animation dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Spectacle présenté par la Compagnie Ca S’Peut Pas. Spectacle jeunesse à partir de 8 ans. Rdv à la salle des fêtes. Saint-Saire

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 76270, Saint-Saire Autres Lieu Saint-Saire Adresse Ville Saint-Saire lieuville Saint-Saire Departement 76270

Saint-Saire Saint-Saire 76270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saire/

Pièce de théâtre : Chaud devant Saint-Saire 2022-06-08 was last modified: by Pièce de théâtre : Chaud devant Saint-Saire Saint-Saire 8 juin 2022 76270 Saint-Saire

Saint-Saire 76270