Sarrebourg 57400 Sarrebourg Moselle Grand Est France 25 EUR Tout public Adultes Pièce de théâtre “C’est pourtant simple”, samedi 27 novembre 2021 à 20h30 à l’Espace Le Lorrain. Cette pièce est avec Marion Game (Scènes de Ménage). L’histoire : Rien ne va plus chez les Bordier, où les ennuis semblent avoir élu domicile. Un cambrioleur s’est introduit dans l’appartement et a volé les clés de celui de Madame Pinson, la voisine, qui se retrouve à la porte de chez elle avec son caddie rempli de Prozac. Henri est sur le grill : il attend une visite féminine d’un instant à l’autre, alors que sa femme Louise est sur le point de rentrer. Il veut à tout prix éviter la confrontation, sinon c’est le divorce assuré ! Tarifs : 25 € et 12 € pour étudiants et demandeurs d’emploi. Billetterie à Tourisme Sarrebourg Moselle Sud, place des Cordeliers à Sarrebourg ou en ligne : https://tinyurl.com/yj34ls6p

contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82

