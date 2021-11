Chaponost Chaponost Chaponost, Rhône Pièce de théâtre “C’est comme ça, c’est tout ” Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Rhône

Pièce de théâtre "C'est comme ça, c'est tout " Auditorium de Chaponost Chaponost

2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 22:30:00

Chaponost Rhône Chaponost Rhône EUR Pour fêter Noël, Alexandre et Catherine attendent impatiemment leurs enfants qu’ils n’ont pas vus depuis plus d’un an. Les parents sont surexcités mais les enfants … le sont un peu moins.

latroupezienne@gmail.com +33 6 16 96 59 05 http://bit.ly/368YRPe

