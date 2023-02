Pièce de théâtre : Blanche, l’odysée d’une vie salle Harri Xuri, 18 mars 2023, Louhossoa .

Pièce de théâtre : Blanche, l’odysée d’une vie

2023-03-18 21:00:00 – 2023-03-18 22:30:00

12 12 EUR Blanche est une fresque du XXème siècle teintée de ruralité, d’Algérie, de zazous, de musique, et traversée par les deux guerres. Blanche a un certain âge aujourd’hui, un âge où l’on se retrouve seule, en maison de retraite, avec une mémoire qui part en fumée chaque jour un peu plus. Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, elle vient cuisiner. Au fur et à mesure de sa recette, elle se rappelle : son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation à Paris… Elle convoque ses souvenirs, ses fantômes, toutes ces personnes qui habitent encore sa mémoire et ont marqué sa vie.

Aujourd’hui, Blanche est… là ! Et vous aussi. Et c’est bien.

Interprété par la Cie Hecho en Casa.

Réservation par mail, par défaut par téléphone.

