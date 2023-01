Pièce de théâtre « Bla Bla Drive » Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’Évènement: Orne

Orne Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée « Titine ». Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pinck, une ex-star de Télé-Réalité assez naïve. L’ambiance dans la voiture devient vite électrique… Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! Pratique : à la salle Condé Confluence – une organisation de la commune de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Billetterie à l'Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94.

