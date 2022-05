Pièce de théâtre “Azincourt Bouillon et Déconfiture”

Pièce de théâtre "Azincourt Bouillon et Déconfiture", 10 mai 2022

– Le Centre Azincourt 1415 vous propose de (Re)découvrir la bataille d’Azincourt à travers une pièce de théâtre humoristique pour toute la famille créée par Eutrapelia (spectacles historiques) !

